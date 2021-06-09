Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение не отменять поездку по регионам страны, несмотря на инцидент с пощечиной в департаменте Дром.

«Президент республики продолжит посещение регионов в соответствии со своими планами», — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на BFMTV.

Атталь подчеркнул, что французский лидер «не намерен отказываться от прямого общения с жителями городов», а организация охраны президента не изменится.

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