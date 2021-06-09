Президент США Джо Байден рассчитывает, что саммиты G7 и НАТО с его участием подадут России и Китаю сигнал о единстве Запада. Об этом он заявил перед вылетом в Европу в среду, 9 июня.

«Укрепление альянса. Ясно дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты очень близки», — озвучил он цели своей поездки.

Байден также будет стремиться заверить европейских лидеров в том, что на Вашингтон можно положиться как на надежного партнера.

Также Байден заявил, что не знает, удастся ли ему и Путину прийти к договоренностям по кибербезопасности.

Minval.az