«Сегодня мы видим, что за теми, кто клевещет на нашу страну и пытается обвинить Турцию, стоят 3-4 террористические организации».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на групповом заседании Партии справедливости и развития (ПСР).

Эрдоган сказал, что одной из них является сепаратистская террористическая организация PKK, ее филиалы и члены FETO: «Армянские террористические организации, руки которых издавна запачканы кровью в Европе, присоединились к клеветническим кампаниям против нашей страны. Конечно, в списке есть и наши политики. Конечно, мы сожалеем о том, что враги нации связаны с террористическими организациями и организованными преступными группировками. Все они в основном питаются из одних и тех же источников».

Президент Турции сказал, что все эти вопросы будут обсуждаться с народом и будут приняты меры.

Minval.az