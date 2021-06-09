В Китае в ходе кампании массовой вакцинации сделали жителям страны свыше 800 млн прививок от коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 9 июня, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Указано, что по состоянию на 8 июня, в 31 административной единице Китая в общей сложности было сделано 808,962 млн прививок от коронавируса.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Уже на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая – 270,41 млн, а к 1 июня – 681,9 млн.

Как отмечает Синьхуа, к концу этого года не менее 70% целевой группы населения в Китае будут полностью вакцинированы против COVID-19.

Minval.az