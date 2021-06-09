Налоговое управление Соединенных Штатов проведет расследование утечки данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога, которые опубликовало издание ProPublica.

Издание собрало данные о размере подоходного налога таких американских миллиардеров, как генеральный директор Amazon Джефф Безос, глава и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Под обзор попали налоговые декларации с 2014 по 2018 год, когда состояние этих миллиардеров значительно увеличилось.

Илон Маск в этот период заработал в общей сложности $13,9 млрд, однако перед налоговиками он отчитался только о $1,52 млрд дохода, с которого заплатил $455 млн. Эта сумма составляет 3,27% от общего заработка Маска.

Джефф Безос с 2014 по 2018 годы заработал $99 млрд, заплатив только $973 млн налога, что составляет 0,98% суммы общего заработка. Меньше всех налогов заплатил Уоррен Баффет, который получил $24,3 млрд, отчитался перед Налоговым управлением о $125 млн дохода и заплатил $23,7 млн налога — это 0,1% от общего заработка за 2014-2018 годы.

«Из открытых источников всегда была понятно, что миллиардеры платят не очень много. Но даже я был удивлен действительной суммой их налогов», — написал в Twitter эксперт-экономист Калифорнийского университета в Беркли Гэбриел Цукман.

Налоговое управление США пообещало разобраться и выяснить, откуда у журналистов появились данные о налогах американских миллиардеров. В ведомстве подчеркнули, что налоговая ставка для Маска, Безоса и Баффета составляет до 39,6%, однако большая часть их доходов состоит из инвестиций в ценные бумаги, владения долями в компаниях и управления недвижимостью. Эти категории деятельности не облагаются налогом.

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