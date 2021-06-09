Обсуждение разногласий между Соединенными Штатами и Турцией станет главным пунктом повестки дня предстоящей встречи президентов двух стран Джо Байдена и Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Могу заявить с уверенностью, что, когда президент Байден увидится с президентом Эрдоганом примерно через неделю, это будет центральным пунктом повестки дня», — сказал Блинкен про противоречия между Вашингтоном и Анкарой, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «Наши разногласия, в том числе упомянутые вами сейчас, не являются тайной», — отметил глава внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы председателя комитета Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси). Турция, с точки зрения Блинкена, «по многим аспектам <…> не действует таким образом, каким следовало бы действовать союзнице по НАТО». «Не в последнюю очередь применительно к покупке [зенитных ракетных систем] С-400 у России», — считает дипломат.

Кроме того, на его взгляд, Турция предприняла «вызывающие глубокую тревогу» действия в Восточном Средиземноморье. «Мы были довольны тем, что она приостановила часть таких усилий, в том числе убрала свои суда из вод, которые Кипр считает частью своей исключительной экономической зоны, прекратив бурение [на шельфе]», — продолжал Блинкен.

«Мы также испытываем серьезную обеспокоенность по поводу прав человека [в Турции], отношения к журналистам», — подтвердил госсекретарь США. По его словам, «у президента [Байдена] будет возможность напрямую взаимодействовать с президентом Эрдоганом по всем этим вопросам».

«Скажу также, что мы заинтересованы в том, чтобы сохранять Турцию «на якоре» на Западе <…>. У нас важные и совпадающие интересы <…> в Сирии, в сфере борьбы с терроризмом, в Афганистане, в плане отражения определенного злонамеренного влияния России и Ирана. Но мы должны прямо разбираться с разногласиями», — добавил Блинкен.

Планируется, что двусторонние переговоры Эрдогана и Байдена пройдут на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. Это будет их первая встреча в качестве глав государств, в Турции ее ожидают еще с зимы. Однако стороны не прекращают взаимные нападки и критику. Эрдоган, в частности, обвиняет Вашингтон в проведении неконструктивной и опасной для ближневосточного региона политики, США в свою очередь сигнализируют о том, что встревожены «откатом от демократии» в Турции.

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