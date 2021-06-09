

Американские специалисты срочно пытаются принять решение о том, как поступить с миллионами доз вакцины от нового коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J), срок годности которой истекает в текущем месяце.

Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По словам ее источников, «больницы, управления здравоохранения штатов и федеральные власти спешно решают, как использовать» такие партии препарата. «Перспектива того, что в США так много доз вакцины будет потрачено впустую, когда в развивающихся странах имеется их острая нехватка, вынуждает администрацию президента Джо Байдена поделиться запасами», — говорится в материале. Вместе с тем в нем подчеркивается, что властям США затруднительно в столь сжатые сроки использовать данную вакцину в США или передать ее другим странам.

Как уточнили источники, одной из причин того, что вакцина от J&J не была своевременно использована, является приостановка ее распространения, которая имела место в апреле. Американские регулирующие органы тогда выясняли, может ли препарат вызывать образование тромбов у пациентов.

В числе штатов, где имеются запасы почти просроченной вакцины от J&J, Арканзас, Западная Вирджиния, Мичиган, Огайо, Оклахома и Пенсильвания.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат Janssen стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Minval.az