Французы назвали нападение на Эммануэля Макрона унижением страны на международной арене.

Инцидент произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж, напоминает РИА Новости. Французский лидер подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить президента.

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон не пострадал, так как злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар.

В комментариях к новости на сайте газеты Le Figaro французы выразили сожаление из-за случившегося, а также поделились мнением относительно того, что произошло.

«Позор! Для Франции и французов! Мы никогда не опускались так низко. Над нами смеется весь мир, пока видео распространяется в социальных сетях! Мы осмелились покушаться на президента республики!» — написал один из пользователей.

«Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов», — заключил один из читателей Le Figaro.

При этом некоторые из пользователей не упустили шанса с иронией прокомментировать инцидент.

«Я советую Макрону подать заявление на этого человека в ближайшем полицейском участке. Как нам советуют поступать в подобных случаях», — пошутил один из комментаторов.

«Макрон хотел наладить контакт с французами? Он этого добился», — написал с иронией пользователь.

Полиция задержала двух человек. Французские политики назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с Макроном выразили лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также премьер-министр республики Жан Кастекс.

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