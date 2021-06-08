Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж, в результате инцидента задержаны два человека, сообщает телеканал BFMTV.

Из видео, которое распространено в социальных сетях, следует, что глава французской республики подходит к ожидавшим его людям, берет одного из мужчин за руку, однако тот, удерживая ее, размахивается и второй рукой ударяет Макрона по лицу. После этого в ситуацию вмешивается охрана, президента Франции уводят, а бородатого мужчину в медицинской маске скручивают.

Minval.az