Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупномасштабной операции на нескольких континентах, направленной против организованной преступности. В ее ходе в 16 странах задержаны более 800 подозреваемых.
Об этом заявил представитель Европола Филипп Лекуфф во вторник, 8 июня, на пресс-конференции в Гааге.
Более 700 обысков проведено в Европе, Новой Зеландии, Австралии и США, в их рамках конфисковано в общей сложности более 30 тонн наркотиков, в том числе более 8 тонн кокаина, оружие и наличные деньги. Следствие в рамках операции «Троянский щит», которую координировал Европол, шло с участием профильных ведомств 16 стран.
Расследование было основано на отслеживании коммуникации, ведущейся на криптотелефонах, сообщил в свою очередь Калвин Шиверс из Федерального бюро расследований (ФБР) США.
По его словам, более чем в 100 странах удалось распространить защищенные от прослушки телефоны среди 300 преступных группировок. Затем на протяжении 18 месяцев с их помощью прослушивались телефонные разговоры и отслеживались другие виды коммуникации. В частности, было проверено более 27 млн электронных сообщений.
Таким образом следователям удалось получить доступ к зашифрованной платформе ANOM, использующейся бандами и войти в их чаты. Как отмечается далее в заявлении, с помощью криптотелефонов были раскрыты планы членов мафиозных группировок, преступных кланов и азиатских преступных синдикатов в сферах наркоторговли и отмывания денег, а также планировавшиеся убийства более чем в 100 странах. По данным следователей, тем самым удалось спасти жизни примерно 100 человек.
Задержанным вменяется в вину противозаконная торговля наркотиками и оружием с использованием зашифрованных коммуникационных сетей и криптотелефонов.
В операции также участвовали Австрия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Норвегия, Шотландия и Великобритания.
Operation Trojan Shield/OTF Greenlight in numbers:
✔️ 27 million 📩 reviewed
✔️ 700 house searches 🏚️
✔️ 800 arrests 🚔
✔️ +30 tons of drugs seized
More details: https://t.co/odnXlqtjUe #OperationTrojanShield pic.twitter.com/LbJmANiLcD
— Europol (@Europol) June 8, 2021
.@GStA_FFM_ZIT hat gestern bei einer international konzertierten Strafverfolgungsaktion gegen die organisierte Kriminalität mitgewirkt. In 15 Ländern wurden Maßnahmen durchgeführt, allein in Deutschland über 150 Objekte durchsucht & mehr als 70 Beschuldigte festgenommen! pic.twitter.com/bDP6GVyaHe
— Justiz Hessen (@Justiz_Hessen) June 8, 2021