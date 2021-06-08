

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США впервые за 20 лет одобрило препарат адуканумаб от болезни Альцгеймера, сообщает The Wall Street Journal.

Препарат разработан компанией Biogen, в продажу он поступит под коммерческим названием Aduhelm. Лекарство воздействует на причины болезни, а не симптомы, разрушая амилоидные белки, которые повреждают клетки мозга и вызывают проблемы с памятью и мышлением.

Оптимально лечение препаратом должно быть пожизненным, а его годовой курс будет стоить $56 тыс. Как отметили в Biogen, цена является справедливой, так как она обусловлена сложностью разработки Aduhelm, высокой стоимостью его клинических испытаний, а также тем, что оно было произведено из клонированных человеческих антител.

Адуканумаб подходит пациентам моложе 80 лет и с начальной стадией болезни.

В последний раз FDA выдавало одобрение на препараты против болезни Альцгеймера в 2003 году — лекарства Namenda ($8 за таблетку) и Aricept ($20) были способны только временно облегчить симптомы заболевания.

Minval.az