

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.

В результате второй МиГ-29 получил серьезные повреждения. Пилот не пострадал и сумел посадить машину. Обстрел велся из 30-мм авиационной пушки. По предварительным данным, попавший под огонь истребитель не подлежит ремонту, поскольку были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа.

Сообщается, что обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Minval.az