

Число погибших в результате столкновения поездов в провинции Синд на юге Пакистана возросло до 62.

Согласно информации местных СМИ, в ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела еще 11 человек.

В аварии пострадали более 100 человек. При этом состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Глава управления железных дорог Пакистана Мухаммед Азам Хан Свати заявил, что будет проведено всестороннее расследование и виновные будут наказаны, передает «Анадолу».

На вопрос о возможности его отставки, Свати ответил, что, если это вернет погибших, он готов уйти в поста.

Накануне в провинции Синд на юге Пакистана столкнулись два пассажирских состава. С рельсов сошли 11 пассажирских вагонов. На момент инцидента в двух поездах было в целом до 1 000 пассажиров.

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