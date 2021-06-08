Германия вывезет 22,5 тысячи литров пива из Афганистана: его не успели выпить немецкие солдаты. Об этом пишет BBC News.

Издание указывает, что такое решение приняли из-за возникновения незаконных вооруженных группировок на фоне всеобщего вывода войск из страны. Из-за деятельности бандформирований немецкое командование ввело сухой закон, хотя до этого им можно было выпивать по две банки пива или другого алкоголя в день.

BBC News указывает, что продать пиво не удалось: распитие спиртных напитков в стране с преимущественно мусульманским населением вне закона. В итоге на германских складах скопилось больше 60 тысяч банок пива, а также сотни бутылок вина. Представитель немецких военных Кристина Рутси (Christina Routsi) заявила, что весь алкоголь вывезут из Афганистана и вернут в Германию.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле.

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