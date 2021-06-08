

Посольство КНР в США сравнило обвинения в лабораторном происхождении коронавируса с утверждениями о том, что Ирак владел оружием массового уничтожения.

Происхождение COVID-19 — научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым во всем мире, а не политизировать, написал дипломат Лю Пэнъюй в Twitter.

«Любой вывод должен быть сделан в соответствии с процедурами Всемирной организации здравоохранения научно обоснованными методами. Кампания по политизации изучения происхождения вируса и очернению Китая не отличается от лжи против Ирака о якобы имеющемся у него оружии массового уничтожения 12 лет назад», — уверен он.

Перед вторжением США и союзников в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании СБ ООН заявил, что Саддам Хусейн, руководивший тогда Ираком, имеет технологии по производству биологического оружия. В подтверждение он показал пробирку с белым порошком, которую позднее признали фальшивой.

Minval.az