

Турецкая компания Aselsan планирует предложить властям Украины приобрести систему ПВО ближнего действия Korkut. Это 35-мм самоходный зенитный комплекс, отвечающий стандартам НАТО, пишет издание Defense Express.

По информации компании, их разработка «отвечает всем оперативным и тактическим требованиям». Комплекс предназначен для противовоздушной обороны механизированных войск и мобильных подразделений, а также стационарных военных баз. Его дальнобойность составляет 4 км, скорсть — 1100 выстрелов в минуту. Отмечается, что комплекс может быть при необходимости оборудован ПЗРК Stinger или другой системой.

По информации издания, вопрос приобретения Korkut будет обсуждаться на выставке «Оружие и безопасность», которая пройдет в Киеве на следующей неделе.

Minval.az