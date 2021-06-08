На текущий момент остается непонятным, готовы ли США отказаться от политики максимального давления в отношении Тегерана. Об этом написал в Twitter глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Остается неясным, готовы ли [президент США Джо] Байден и госсекретарь Энтони Блинкен похоронить провальную политику максимального давления [бывшего американского президента Дональда] Трампа и прекратить использовать экономический терроризм в качестве рычага принуждения», — заметил он.

По словам Зарифа, «Иран исполняет [положения] ядерной сделки». «Пришло время [для США] поменять свой курс», — добавил он.

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