В Индии в зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная умерла львица, у которой ранее был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей зоопарка.

Хищнице было 9 лет. Кроме того, в зоосаде у пяти львов заметили отсутствие аппетита и кашель. У 11 зверей взяли анализы крови, а также мазок из носа. Пробы направили в специальную лабораторию. В результате COVID-19 подтвердился у девяти львов.

Львица, которая умерла, болела без выраженных симптомов. Сейчас все львы с подтвержденным коронавирусом под наблюдением специалистов. Животным назначили антибиотики.

В настоящий момент окончательная причина смерти львицы не называется, со зверями из зоопарка работают эксперты, включая ветеринарную команду.

Minval.az