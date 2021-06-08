Водитель машины намеренно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает The Guardian со ссылкой на полицейских.

По сведениям ведомства, автомобиль сбил семью из пяти человек, один из пострадавших погиб на месте, трое умерли в больнице. Удалось выжить только 10-летнему ребенку.

«Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане», — уточнил глава полиции города.

По указу мэра был объявлен трехдневный траур. Кроме того, в канадском городе приспустили флаги. Подозреваемый был задержан, им оказался 20-летний мужчина. Он находится под стражей, полиция ведет расследование.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после новостей о том, что автомобиль, возможно, намеренно сбил мусульманскую семью в городе Лондон (провинция Онтарио).

Глава правительства написал в Twitter «Исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эту подлую и коварную ненависть необходимо остановить», — передает ТАСС.

Он также заявил, что «пришел в ужас» от этой новости, а также выразил солидарность всем канадским мусульманам.

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