

Американский беспилотник MQ-25 Stingray впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета, сообщила разработавшая аппарат компания Boeing.

«В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг… и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе», — говорится в заявлении. Компания назвала успешные испытания «историческим событием».

Ранее сообщалось, что Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.

Minval.az