

Гендиректор Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что в июле сам полетит в космос. Об этом говорится в Instagram миллиардера.

«С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом», — указано в записи Безоса.

Blue Origin подтвердила, что в июле Безос и его брат Марк полетят в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard.

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