

Во Франции прошла церемония по случаю 77-годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает Голос Америки.

«У нового британского мемориала в Нормандии, установленного у деревни Вер-сюр-Мер, волынки играли поминальные мелодии, а в небе пролетели военные самолеты, оставлявшие за собой красно-бело-голубой дым», — говорится в сообщении.

Новый монумент посвящен военнослужащим, находившимся под британским командованием, которые погибли в день Д или в ходе битвы за Нормандию.

Мемориальные торжества прошли в условиях карантинных ограничений, что не позволило приехать во Францию ветеранам и родным павших солдат из США, Великобритании, Канады и других союзных стран.

За церемонией в Нормандии участники высадки следили в прямом эфире. Принц Чарльз, выступая по видеосвязи, выразил сожаление, что не смог присутствовать лично.

Единственным участником событий 6 июня 1944 года, который присутствовал на церемонии, стал Чарльз Шей из коренного американского народа пенобскоты, который теперь называет Нормандию своим домом.



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