У побережья района Айваджик провинции Чанаккале на западе Турции в субботу были спасены 17 нелегальных мигрантов, выдворенных греческой стороной на лодке в территориальные воды Турции.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте командования береговой охраны Турции.

Катер береговой охраны Турции был направлен в район Бадемли после полученного уведомления о том, что у побережья находится резиновая лодка с группой нелегальных мигрантов.

После оформления процедур мигрантов доставили в Центр временного содержания иностранных граждан в район Айваджик.

Minval.az