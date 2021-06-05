На территории Турции в течение мая 2021 года нейтрализован 81 террорист, в том числе 64 боевика РКК и 17 террористов ДЕАШ. В числе ликвидированных боевиков десять главарей преступных структур.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы на субботней пресс-конференции в Анкаре, передает «Анадолу».

​​​​​​​По его словам, в целом за май в стране была организована 1051 операция по обеспечению безопасности, 8 из которых носят характер масштабных.

За отчетный период в Турции задержаны 1696 лиц, подозреваемых в пособничестве террористам, из них 235 арестованы решениями судебных инстанций.

«Речь идет о причастных к таким террористическим структурам, как: РКК, организация Фетуллаха Гюлена, ДЕАШ и радикальные левые течения», — пояснил Чатаклы.

Замминистра привлек внимание и к успешной борьбе с наркотрафиком. «В период с 15 июля 2016 по сегодняшний день выявлена и пресечена деятельность 358 организованных преступных групп, 13 из которых имели региональные масштабы», — сообщил он.

Чатаклы также привел статистику сирийских беженцев, официально зарегистрированных в Турции. Их число по состоянию на май 2021 года составляет 3 млн 675 тыс. 485.

При этом за последние года 441 571 сириец вернулся на родину.

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