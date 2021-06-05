Управление гражданской авиации Греции объявило о запрете белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Греции и поставку в греческих аэропортах, передает РИА Новости.

Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в РПИ (Район полётной информации) Минска.

НОТАМ (от англ. Notice To Airmen), который действует до 5 июля 2021 года, следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушное пространство ЕС или приземляться в его аэропортах. Авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Белоруссии, сообщило управление.

Запрет не касается случаев вынужденной посадки или вынужденного пролёта по воздуху, а также в случае гуманитарных рейсов.

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