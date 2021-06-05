Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране будут созданы «генеральные штаты правосудия», пишет РИА Новости.

Отмечается, что президент встретился в пятницу с первым председателем кассационного суда и генеральным прокурором при суде для обсуждения ситуации с правосудием в стране, в частности, обеспокоенности граждан вопросами безопасности. Макрон в ходе встречи вновь подчеркнул свою приверженность принципам разделения властей и независимости судебных органов.

«Президент республики принял решение создать генеральные штаты правосудия. Он… заявил, что желает, чтобы министр юстиции ежегодно представлял в парламенте доклад об уголовной политике правительства», — говорится в коммюнике, размещенном на сайте Елисейского дворца.

При этом Елисейский дворец не сообщил никаких подробностей о задачах, порядке работы и сроках создания этих генеральных штатов.

По данным канала BFMTV, которые пока не подтверждены, «генеральные штаты» откроются в октябре 2021 года. Дискуссии, как заявили каналу во дворце, возможно, будут касаться «системной реформы» и подготовки соответствующего законопроекта.

Генеральными штатами в 14-18 веках назывался высший совещательный орган Франции, прообраз парламента. Штаты созывались королем в кризисные моменты.

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