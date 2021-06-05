Иранские группировки боевиков совершили серию атак на американские базы в Ираке с применением беспилотников, вооруженных взрывчаткой. Об этом говорится в сообщении The New York Times со ссылкой на официальных лиц в администрации США.

«По крайней мере трижды за последние два месяца эти боевики применяли небольшие вооруженные взрывчаткой беспилотники, которые сбрасывали бомбы или врезались в цели во время ночных атак на базы в Ираке — в том числе на те, которые использовались ЦРУ и подразделениями сил специальных операций США», — отмечается в сообщении.

Иран, ослабленный жесткими экономическими санкциями, использует своих боевиков в Ираке, чтобы усилить давление на США и договориться о смягчении санкционного давления в процессе возвращения к иранскому ядерному соглашению, отмечает издание.

Беспилотники в этом случае используются Ираном для того, чтобы уменьшить возможные жертвы в случае ответа с американской стороны.

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