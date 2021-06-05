В австралийском штате Виктория выявлен новый тип мутации коронавируса — Delta. Об этом информировало агентство Reuters.

Как заявили власти региона, новый штамм является более заразным, чем «индийский» вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.

Отмечается, что инфекцию обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад (вероятно, будучи уже зараженными) посетили несколько туристических мест в соседнем штате.

Таким образом, теперь все усилия медиков направлены на установление происхождения нового штамма, а также на тестирование всех жителей двух регионов, которые контактировали с зараженными.

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