Центр по контролю и профилактике заболеваний США изучает зависимость развития миокардита у молодежи и подростков вследствие вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

Воспаление сердечной мышцы, отмечает агентство, рассматривается как возможный побочный эффект от прививки.

AP приводит данные из статьи журнала Pediatrics, в которой говорится о семи американских мальчиках-подростках, которые столкнулись с тяжелыми осложнениями после вакцинации.

Юноши в возрасте 14-19 привились препаратом компании Pfizer в апреле и мае, после чего у них начались сильные боли в груди, а затем у них был диагностирован миокардит.

Сейчас пациенты чувствуют себя лучше, однако, как отмечают эксперты, за их состоянием следует наблюдать.

В прошлом месяце в Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявляли о получении сообщений о воспалении сердечной мышцы у подростков и молодежи после вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna. В итоге было принято решение тщательно изучить возможную связь между миокардитом и прививками против COVID-19.

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