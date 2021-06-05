НАТО продолжит тесное сотрудничество с Турцией, которая внесла весомый вклад глобальную борьбу с террористической организацией ИГИЛ, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

“Турция — важный союзник НАТО. Если мы просто посмотрим на карту, мы поймем важность этой страны. Это единственный союзник НАТО, который граничит с Ираком и Сирией. Инфраструктура Турции играет чрезвычайно важную роль в борьбе с ДЕАШ”, — сказал генсек на мероприятии, совместно организованном НАТО, Германским советом по международным отношениям и Институтом Брукингса.

Глава блока также приветствовал роль Анкары в урегулировании миграционного кризиса. “Мы продолжим тесно сотрудничать с Турцией для стабилизации нашего (НАТО) южного соседства”, -заявил Столтенберг.

Касаясь недавней напряженности в турецко-греческих отношениях, Столтенберг отметил, что НАТО является эффективной платформой для преодоления разногласий внутри альянса.

Недавно созданный механизм предотвращения нежелательных инцидентов и столкновений между военными Турции и Греции является хорошим примером этого, добавил он.

Minval.az