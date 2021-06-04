В Индонезии ожидают, что после долгого перерыва иностранные туристы вернутся на острова уже в июле.

По информации министерства туризма и креативной экономики страны, она откроется для гостей в июле 2021 года.

«Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут «локомотивными» регионами для запуска туризма для всей страны. В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Информация о том, придется ли путешественникам делать прививки для отдыха в Индонезии, в релизе не было.

Как сообщила заместитель министра по маркетингу туризма Ниа Ниская, правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всем туристическом секторе государства.

Minval.az