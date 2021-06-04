

Вирусолог доктор Ли-Мэн Янь, одной из первых начавшая защищать теорию появления COVID-19 в Уханьской лаборатории, утверждает, что коронавирус – это биологическое оружие, а американский инфекционист доктор Энтони Фаучи был среди ученых и организаций, которые знали об этом и пытались это скрыть, сообщает Daily Mail.

В интервью на Newsmax доктор Ли-Мэн Янь сказала, что электронные письма Фаучи, опубликованные во вторник изданиями Buzzfeed и Washington Post, доказывают, что американский эксперт знал о проводившихся в Китае до начала пандемии опытах с вирусами по расширению функциональности.

«Эти люди знали, что произошло, но они предпочли скрыть ради коммунистической партии Китая и своих собственных выгод», – утверждает доктор Янь.

Как отмечает Daily Mail, ученая опубликовала три отчета – два в прошлом году и один в 2021-м.

Доктор Ли-Мэн Янь заявила: «Возбудитель COVID-19 – это не естественный патоген, а неограниченное биологическое оружие. Это продукт программы биологического оружия правительства коммунистической партии Китая (КПК), в сеть которой входят не только ученые КПК, но и некоторые зарубежные ученые и организации».

Minval.az