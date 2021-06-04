«Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран. Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке», — сказал он.
Дата: 2021/06/04 14:11
Раздел: Мир
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