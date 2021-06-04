Государства должны вакцинировать от COVID-19 как минимум 30% населения к концу года.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии «Борьба с инфекциями: риски будущего» Петербургского международного экономического форума.

«Отсутствие вакцинации – это угроза для всех стран. Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке», — сказал он.

Minval.az