Иран разработал новый зенитный ракетный комплекс малой дальности. Как сообщает Jane’s, новая разработка получила название 9 Dey.

Новый ЗРК был представлен Корпусом стражей исламской революции (КСИР) еще 21 мая, но сообщение об этом появились позднее. Как сообщается, ЗРК 9 Dey малой дальности создан на базе ЗРК Khordad-3 средней дальности, который, в свою очередь, сравнивают с российским ЗРК «Бук М1».

Характеристики нового ЗРК не раскрываются, но радар и транспортная база у него аналогичны ЗРК Khordad-3. Судя по видео, ЗРК имеет два контейнера по четыре ракеты в каждом. Заявляется, что он предназначен для перехвата крылатых ракет, борьбы с беспилотниками, вертолетам и бомбам, сброшенными с самолетов. Подчеркивается, что новый зенитный комплекс уже пошел в серийное производство.

Отметим, что Иран, длительное время находящийся под санкциями, тем не менее успешно разрабатывает и производит системы ПВО, используя для этого советские/российские или китайские разработки.



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