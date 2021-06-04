

Достижения Турции в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последнее время находят широкий отклик в зарубежных СМИ.

Так, одно из ведущих изданий в США — Wall Street Journal (WSJ) — пишет, что ударные БПЛА изменили сценарии конфликтов в Сирии, Ливии и Азербайджане.

Авторы статьи под названием «Доступные по цене турецкие ударные БПЛА меняют театры военных действий и геополитику» [Armed Low-Cost Drones, Made by Turkey, Reshape Battlefields and Geopolitics] — Джеймс Марсон и Брет Форрест — отмечают, что новая военная тактика, которая в прошлом году оказалась успешной в региональных конфликтах, изменила стратегический баланс сил вокруг Турции и России.

Производимые в Турции недорогие цифровые технологии уничтожили танки, другую бронетехнику и системы обороны в войнах в Сирии, Ливии и Азербайджане, которым покровительствовала Россия, следует из статьи американского издания.

«Эти БПЛА указывают на не менее эффективное, но более дешевое будущее, чем высокотехнологичные, но дорогие боевые машины», — говорится в материале, передает «Анадолу».

Авторы статьи напомнили, что ударные БПЛА могут находиться в воздухе в течение 24 часов, обнаруживать пробелы в системах ПВО, помогать боевым самолетам нацеливаться и в то же время самостоятельно запускать ракеты.

В публикации WSJ говорится, что раньше лидерами в производстве БПЛА были Израиль и США, однако технологический прогресс и мировая конкуренция способствовали созданию недорогих альтернатив.

Отмечается, что в число клиентов основанной в 1984 году компании Baykar входят Катар и Украина, а участница НАТО Польша в прошлом месяцев заявила о планах закупить 24 ударных БПЛА Bayraktar TB2 производства Турции.

Кроме того, интерес к Bayraktar TB2 проявили и другие участники НАТО, страны Африки и Азии.

«Успех беспилотников помог президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану увеличить свое влияние в регионе, не рискуя большим количеством военных или дорогостоящим оборудованием», — считают Марсон и Форрест.

Далее авторы статьи привлекли внимание к блестящему успеху турецких ударных БПЛА в ходе операции ВС Азербайджана по освобождению Карабаха от армянской оккупации.

Кадры ударов турецких БПЛА по объектам ВС Армении распространялись Минобороны Азербайджана, напомнили в издании.

«После почти шести недель конфликта между Азербайджаном и Арменией Кремль, близкий к обоим правительствам, в ноябре выступил посредником в перемирии. Азербайджан вернул себе большую часть утраченных земель», — говорится в публикации.

Minval.az