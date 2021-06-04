Пассажирский поезд, следовавший из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая — города Урумчи — в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), сбил на полной скорости работников на железнодорожных путях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Всего погибли девять человек. Инцидент произошел на 401 километре дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.

Иных подробностей ЧП пока не приводится.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего, ведутся поисково-спасательные работы.

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