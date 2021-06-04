Турция нашла новое месторождения природного газа в Черном море. Теперь Анкара готовит официальное заявление. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, предварительные данные показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа.

«При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море», — пишет Bloomberg.

В Минэнерго Турции не стали комментировать открытие. Но, как подчеркивает издание, в начале недели президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью пообещал в пятницу принести «хорошие новости» с побережья Черного моря.

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