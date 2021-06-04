Врачи штата Мехико выявили у мужчины с диабетом мукормикоз, известный также как «черная плесень». Заражение произошло после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

По информации издания, 34-летнему Грегорио Авенданьо диагностировали коронавирус 10 мая. Он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после получения отрицательного теста. Состояние ухудшилось 26 мая — он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. Еще через несколько дней он перестал говорить.

«Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, «черную плесень»… Ему срочно нужна операция», — сообщил брат пациента.

Родные сообщили, что Грегорио собираются удалить левый глаз. Они также, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

Minval.az