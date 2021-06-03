У здания представительства Демпартии народов (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции 640-й день подряд продолжается сидячая акция протеста группы родителей, чьи дети были обманом вовлечены в ряды террористической организации РКК.

Жители Турции обвиняют HDР в пособничестве террористам, отмечая, что именно эта партия виновна в «промывании мозгов» молодежи и превращении подростков в преступников.

Одна из участниц акции Гузиде Демир требует вернуть своего сына, которого 6 лет назад обманом завлекли в ряды террористов.

С тех пор Гузиде Демир не может связаться с сыном и намерена продолжать акцию, пока он не вернется.

«Мы требуем у HDP вернуть наших детей. Они их завлекли в ряды террористов. Они несут ответственность. Мы полны решимости, будем продолжать борьбу», — сказала женщина (цитата по «Анадолу»).

Демир обратилась к своему сыну и призвала его сдаться властям.

Хатидже Левент также участвует в сидячей акции для возвращения своей дочери Фадиме.

Левент поделилась, что очень скучает по дочери. «Доченька, ты должна быть рядом со мной. Пожалуйста, вернись», — сказала она.

«Отпустите наших детей. Уберите свои руки. Мы не уйдем, пока не вернем их», — сказала участница акции.

Женщина призвала свою дочь сдаться силам безопасности.

Minval.az