Разработчики обещают сделать WhatsApp доступным на четырех мобильных устройствах одновременно, используя одну учетную запись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на топ-менеджеров Facebook и WhatsApp. Сейчас мобильная версия мессенджера автоматически прекращает работу на смартфоне, если попытаться его запустить на другом.

Как обещают в компании, такая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных. Синхронизация продолжит функционировать, даже если один из гаджетов разрядится.

Кроме того, в мессенджере подтвердили разработку «однократного просмотра», который будет автоматически удалять сообщения после того, как получатель его прочитает. Значительно расширятся возможности «исчезающих сообщений» — WhatsApp даст возможность включать ее во всех чатах.

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