Запрет российских властей на полеты на турецкие курорты принесет Анкаре более двух миллиардов долларов убытков, пишет газета Daily Sabah.

По мнению председателя Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB) Ферита Тургута, после продления ограничений до 21 июня россияне не уверены, что власти возобновят авиасообщение после этой даты, и поэтому могут отменить или перенести брони в местных отелях.

«С учетом убытков с 15 апреля по 21 июня сумма потерь превышает два миллиарда долларов», — заявил он.

Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу, в свою очередь, надеется, что турпоток возобновится к июлю. Он также отметил, что пока туризм не восстановился у основных конкурентов Турции.

«Самое важное — быстро завершить вакцинацию», — сказал он и добавил, что страны, преуспевшие в этом, будут иметь преимущество в туристической сфере.

С ним согласился председатель Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатир. Он назвал свою страну «незаменимым» местом отдыха россиян и заявил, что конкуренты не могут предоставить такую же качественную альтернативу.

«Мы не теряем надежды. Мы позже начнем сезон, но мы продлим его», — заявил он.

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