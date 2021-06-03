Американский производитель электромобилей Tesla, основанный предпринимателем Илоном Маском, подал три заявки на регистрацию товарных знаков, которые компания хочет использовать в сфере ресторанных услуг. Об этом пишет Bloomberg.

27 мая Tesla отправила заявки в Управление по патентам и товарным знакам США. Одна из них касается написания слова «Tesla» стилизованными буквами, в котором некоторые элементы напоминают тарелки. Еще одна — логотип Tesla в виде буквы «Т», но в черном цвете (оригинальный логотип бренда изображен в красно-белой гамме). В третьей заявке речь идет о наименовании Tesla.

Как отмечает агентство, Маск уже заявлял о планах построить закусочные в Калифорнии. В 2018 году бизнесмен написал в Twitter, что планирует открыть ресторан для любителей олдскульных автомобилей, роликовых коньков и рок-музыки на новой заправочной станции Tesla Supercharger в Лос-Анджелесе. Это сообщение, уточняет Bloomberg, предприниматель опубликовал после того, как технический директор Tesla Джеффри Страубел заявил, что компания уже работает с ресторанами над концепцией мини-маркетов и центров питания на своих зарядных станциях.

Minval.az