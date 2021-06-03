

Во время пандемии коронавируса ситуация со смертностью от рака ухудшилась. Ежегодно онкология забирает жизни 2,2 миллионов человек, «а во время пандемии ситуация стала еще хуже».

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет ТАСС.

«Еще до пандемии я запустил специальное движение United Action Against Cancer (совместные действия против рака, — ред.), потому что каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже», — сказал Клюге во время Петербургского международного экономического форума.

Minval.az