

Федеральное бюро расследований США пришло к выводу, что к кибершантажу международного мясного концерна JBS причастна группа хакеров, связанных с Россией. Джо Байден намерен поговорить об этом с Владимиром Путиным на встрече в Женеве через две недели.

ФБР объявило, что к кибератаке на крупнейший в мире мясной концерн JBS и остановке производства на предприятиях концерна в США, Канаде и Австралии на этих выходных причастна группа REvil.

REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названим Sodinokibi, является одной из самых успешных группировок в мировой киберпреступности.

«Мы установили, что к атаке на JBS причастна REvil и Sodinokibi, и работаем над тем, чтобы отдать шантажистов в руки правосудия», — говорится в заявлении ФБР.

Белый дом накануне объявил, что президент США Джо Байден затронет вопрос о кибератаках на встрече с президентом России Владимиром Путиным в середине июня в Женеве.

Minval.az