

Турецкая колесная САУ Т-155 Yavuz успешно завершила очередной этап испытаний. Как сообщает Defence Turk, во второй половине мая самоходную гаубицу подвергли огневым испытаниям.

Согласно публикации, на последних испытаниях САУ осуществила шесть последовательных выстрелов, уложив все снаряды в мишень с отклонением 1 метр. Других подробностей испытаний не приводится. Также остается неясным, испытания гаубицы уже завершены или еще будут продолжаться.

Действующий прототип САУ Т-155 Yavuz был официально представлен в 2017 году на международной выставке вооружений IDEF 2017. Испытания артиллерийской установки идут с 2018 года.

Гаубица по своей компоновке и параметрам очень схожа с французской САУ CAESAR.

САУ Yavuz представляет собой полуавтоматическую гаубицу, установленную на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. Экипаж самоходной гаубицы составляет 5 человек, дизельный двигатель мощностью 480 л.с. позволяет машине разгоняться на шоссе до 90 км/ч с запасом хода до 600 км. Кабина бронированная, имеется защита от ОМП.

Калибр 155 мм, темп стрельбы не менее 4–6 выстрелов в минуту, длина ствола — 52 калибра. Возимый боекомплект прототипа заявлялся в 18 снарядов, но это значение могло поменяться. Может применять 155-мм снаряды НАТО, а также активно-реактивные боеприпасы. Заявленная дальность стрельбы — от 18 до 40 км.

Разработку ведет турецкая компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK).

Minval.az