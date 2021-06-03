Американские военные сознались в непреднамеренных убийствах двух десятков мирных жителей за 2020 год, сообщает Al Jazeera.

США признали ответственность за смерть 23 человек в зонах боевых действий по всему миру. Отмечается, что заявленное число жертв выше, чем в предыдущие годы. Еще 10 человек получили серьезные ранения в результате действий военных.

По данным отчета Пентагона, наибольшее число смертей среди мирного населения в ходе конфликтов было зарегистрировано в Афганистане. Военные также заявили о гражданских жертвах в ходе операций в Ираке, Сомали, Йемене и Нигерии.

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