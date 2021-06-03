Корпорация Microsoft направила журналистам приглашения на презентацию новой версии операционной системы Windows, сообщает The Verge. Мероприятие намечено на 24 июня.

За неделю до рассылки приглашений гендиректор Microsoft Сатья Наделла анонсировал «следующее поколение Windows». Новая версия операционной системы, по словам Наделлы, станет одним из самых значительных обновлений за последние десять лет.

Bloomberg пишет, что сперва новую версию Windows распространят среди участников тестирования, а широкой публике она станет доступна осенью 2021 года.

Последняя версия операционной системы Microsoft — Windows 10 — вышла в июле 2015 года.

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