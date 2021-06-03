Министерство финансов США утверждает, что включенный им в среду в санкционный список бизнесмен Васил Божков пытался организовать канал российского влияния на должностных лиц Болгарии, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении ведомства, санкции были введены на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского».

По версии американской стороны, предприниматель давал взятки официальным лицам Болгарии. «Божков планировал предоставить в начале этого года денежные средства бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы они помогли Божкову создать для российского политического руководства канал влияния на болгарских чиновников», — пояснили в Минфине США. Кроме того, бизнесмен в преддверии июльских парламентских выборов зарегистрировал партию, чтобы влиять на чиновников и политиков, говорится в сообщении.

Ведомственное управление по контролю над иностранными активами ввело ограничения в отношении 58 организаций, якобы связанных с Божковым. Под санкции попал баскетбольный клуб ЦСКА (София), который, по мнению США, контролируется компанией Nove-AD-Holding AD.

В Вашингтоне объяснили санкции против бывшего депутата Народного собрания (парламента) Болгарии от партии Движение за права и свободы и медиамагната Деляна Пеевски тем, что тот «давал взятки, чтобы избежать расследования и контролировать ключевые институты и слои болгарского общества». «Пеевски вел переговоры с политиками о предоставлении с его стороны политической поддержки и помощи в позитивном освещении в СМИ в обмен на защиту от уголовных расследований», — говорится в тексте.

Другой фигурант американского списка — член национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков — якобы вел дела с Пеевски. Бывший парламентарий «использовал Желязкова в схемах дачи взяток <…> для подкупа чиновников в обмен на информацию и лояльность». Введенные санкции предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории США. Физическим и юридическим лицам США запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка.

Госдепартамент объявил о введении визовых санкций в отношении Пеевски и Желязкова, а также против экс-замминистра экономики Александра Манолева, бывших председателя и секретаря Государственного агентства по делам проживающих за рубежом болгарских граждан Петара Харалампиева и Красимира Томова. Этим лицам и членам их семей запрещен въезд в США.

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