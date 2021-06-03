2 июня президент США Джо Байден объявит «месяц действия», чтобы ко Дню независимости 4 июля добиться того, что 70% взрослых американцев будут привиты хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press.

Белый дом планирует поддержать инициативы компаний, поощряющих вакцинацию среди американцев. В частности, AP упоминает акцию пивоваренной компании Anheuser-Busch, выпускающей пиво Budweiser. Ранее 2 июня производитель сообщил, что раздаст бесплатное пиво, если к 4 июля будет выполнена цель Байдена по вакцинированию 70% населения.

Участники акции Anheuser-Busch старше 21 года смогут получить купон на пять долларов, если зарегистрируются на сайте компании. На купон на пиво смогут рассчитывать только 200 тысяч участников, которые откликнутся, когда цель по вакцинации будет достигнута.

Среди других стимулов, которые поддерживают американские власти, — денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия, оплачиваемый государством отпуск.

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