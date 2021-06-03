США хранят на базах в Европе и Турции 100 ядерных авиабомб.

Об этом сообщается на сайте посвященного данной тематике проекта Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH), передает РИА Новости.

Отмечается, что в Германии 20 авиабомб размещены на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Еще по 20 ядерных авиабомб размещены на авиабазах Кляйне-Брогель в Бельгии, Волкель в Нидерландах, Авиано и Геди-Торре в Италии и Инджирлик в Турции. В общей сложности речь идет о сотне авиабомб.

Подчеркивается, что официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в 20 единиц.

Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии. Кроме того, ряд соцопросов ранее свидетельствовал о том, что большинство немцев также поддерживают вывод с территории страны американского ядерного оружия.

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